Venezia: Waterlines Stories, si presentano i progetti 'Residenze d'artista' (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - (Adnkronos) - E, ancora: The last time, il cortometraggio della veneziana Serena Nono basato sul racconto dal titolo Love is always an innovation realizzato appositamente da Hanif Kureishi, sceneggiatore e scrittore britannico, che per l’occasione è la voce narrante; video realizzato dagli studenti del Collegio Internazionale Ca’ Foscari che presenta il lavoro di ricerca sul Ghetto di Venezia, presente sul blog The Delhiwalla di Mayank Austen Soofi, blogger e fotografo indiano.L’addio di Daniele Manin. Da una suggestione di Amin Maalouf, breve racconto a fumetti, in quattro tavole, della vita di Daniele Manin, patriota e politico veneziano del XIX secolo, costretto all’esilio a Parigi. L’opera nasce dalla collaborazione tra Amin Maalouf, scrittore francese di origine libanese e Matteo Alemanno, fumettista e illustratore nato a Lecce.

Adnkronos