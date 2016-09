Venezia: Waterlines Stories, si presentano i progetti 'Residenze d'artista'

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Venezia, 28 set. (AdnKronos) - Martedì 4 ottobre alle ore 17.00, in Aula Magna Silvio Trentin a Ca’ Dolfin, gli artisti Hanif Kureishi, Serena Nono, Giorgia Fiorio, Matteo Alemanno, Lucio Schiavon, Nataša Dragnić, che hanno partecipato alle prime quattro edizioni di Waterlines, il progetto della Fondazione di Venezia, del Collegio Internazionale dell’Università Ca’ Foscari e della società San Servolo Servizi Metropolitani di Venezia, presentano al pubblico, in occasione di Waterlines stories, i lavori frutto dell’esperienza di residenzialità dal respiro internazionale vissuta a Venezia, a contatto con altri artisti e con la città stessa.Sarà, inoltre, presente Damir Imamović, cantautore bosniaco protagonista della quinta residenza dall’1 al 23 ottobre 2016 insieme a Michela Lorenzano, danzatrice italiana. I cinque progetti: L’Immagine dell’Immagine Nataša Dragnić a Venezia a cura di Giorgia Fiorio. Nel volume, edito da Elzeviro, le immagini di Venezia e dell’acqua, realizzate da Giorgia Fiorio, artista e fotografa indipendente di origini torinesi, s’incrociano con le parole di Nataša Dragnić, scrittrice di origini croate che vive e lavora in Germania.Riflessi di Nathalie Handal con illustrazioni di Lucio Schiavon edito da Damocle Edizioni. Il volume raccoglie le poesie che Nathalie Handal, scrittrice e poetessa franco-americana proveniente da una famiglia palestinese di Betlemme, ha realizzato durante il suo soggiorno a Venezia. Le sue poesie si ispirano ai luoghi e agli incontri veneziani, ma sono anche ricche di spunti e suggestioni personali. Le illustrazioni di Lucio Schiavon, illustratore e graphic designer veneziano, tutte nei toni del colore blu, accompagnano la lettura con tratti a volte solo accennati a volte più espliciti per richiamare nel lettore quel dettaglio o quel particolare che la poesia suggerisce.

