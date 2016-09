Venezia: Scarabel (M5S), nessuna pressione, ho pagato la multa

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Venezia, 28 set. (AdnKronos) - "La multa l'ho pagata, ma è stato montato un polverone e voglio che sia fatta chiarezza e che emerga la verità". Così Simone Scarabel, il consigliere regionale e capogruppo del Movimento 5 Stelle in Veneto al centro di una polemica perché 'beccato' dall’autovelox sulla statale Romea, e che secondo alcune versioni avrebbe scritto ai sindaci dei Comuni che avevano installato gli autovelox, contestando il regolare funzionamento dell’apparecchiatura e chiedendo tutta la documentazione relativa alle violazioni e agli incidenti accertati nella zona. Una richiesta che sarebbe stata interpretata come un tentativo di fare pressione sul Comune affinché annullasse la sanzione in virtù del ruolo ricoperto da Scarabel in Regione. "Nessuna pressione - spiega il consigliere grillino - ho solo fatto una normale richiesta di accesso agli atti, ovviamente contestando la sanzione. Da anni il Movimento si batte su fronte degli autovelox (accusati di fare cassa ndr). Ero assolutamente in buona fede e il ricorso al giudice l’ho fatto come privato cittadino, non come rappresentate del gruppo regionale".E Scarabel rinvia infine a quanto pubblicato sul suo profilo su Fb: "Riguardo agli articoli apparsi in questi giorni, fornirò tutte le spiegazioni nel più breve tempo possibile, ma la gravità dei fatti riportati non può essere risolta via social. Pertanto mi riservo, se del caso, di procedere per vie legali al fine di tutelare la mia persona, indipendentemente dal Movimento 5 stelle".

