Venezia: da Hard Rock Cafe nasce 'Note indisciplinate' (3)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "La musica è da sempre uno strumento di comunicazione ma soprattutto di inclusione. È nata assieme all’uomo e lo ha accompagnato nella sua evoluzione – dichiara Giannatonio De Vincenzo, Direttore dell’associazione Il Suono Improvviso - È quanto di più adattabile all’essere umano si possa trovare. Per questo abbiamo creato un programma di avvicinamento al suono, molto flessibile, che si adatterà anche alle esigenze delle detenute che incontreremo, dal canto alle lezioni di chitarra o ascolto. Sarà un programma da costruire assieme a loro a seconda delle esigenze concrete che emergeranno"."Tra le missioni del brand Hard Rock Cafe, incisa nei motti Love all serve all, Take time to be kind, c’è anche quella di portare un sostegno concreto a chi è meno fortunato – commenta Eleonora Verdica Costantini, sales marketing manager dell’Hard Rock Cafe di Venezia -. L’adesione al progetto Note Indisciplinate significa questo per noi, essere parte di una rete nel territorio e lavorare assieme per migliorare la condizione di vita di alcune persone, attraverso la musica. Ci crediamo e cerchiamo di farlo anche attraverso le tante attività benefiche o con finalità sociali che portiamo avanti durante l’anno".

