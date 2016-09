Venezia: da Hard Rock Cafe nasce 'Note indisciplinate' (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - (Adnkronos) - "La musica rappresenta uno spazio privilegiato di espressione attraverso il quale le donne ristrette hanno la possibilità di mantenere vivo un dialogo importante e di valore con la società esterna. – commenta Gabriella Straffi, direttore della Casa Circondariale – Casa di Reclusione Femminile Giudecca di Venezia - Scambio e comunicazione tra interno ed esterno consentono alla piccola comunità del carcere di continuare a sentirsi parte di una comunità più vasta, che si fa carico responsabilmente e attivamente della riuscita del progetto stesso"."Closer si impegna a includere ciò che è sempre stato escluso – spiega Giulia Ribaudo, Presidente dell’associazione Closer – il progetto “Note Indisciplinate” per noi significa proprio questo: creare e sostenere una rete territoriale per far sì che la realtà del carcere sia sempre meno confinata ma al contrario venga considerata uno spazio cittadino. Ciò è necessario per offrire una possibilità concreta di riscatto e reintegrazione a chi è ristretto e un’opportunità a noi, persone libere, di ridimensionare i pregiudizi".

