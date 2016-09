Venezia: da Hard Rock Cafe nasce 'Note indisciplinate'

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Venezia, 28 set. (AdnKronos) - A ottobre prende il via “Note Indisciplinate” un progetto pensato e voluto da Hard Rock Cafe Venezia, Eko Music Group, Il Suono Improvviso e l’associazione culturale no profit Closer. Quattro realtà diverse ma tutte accomunate dall’unico intento di offrire un’esperienza di intrattenimento educativo musicale dedicato alle donne e mamme ospiti del carcere della Giudecca, con la convinzione che la musica offra anche chance di integrazione sociale. Per la prima volta in Italia che due brand internazionali, come Hard Rock Cafe e Eko Music Group , facciano rete sul territorio con due associazioni culturali come Il Suono Improvviso e Closer, mettendo assieme risorse, idee e tempo per sviluppare e avviare un progetto di tale portata. “Note Indisciplinate” prevede innanzitutto il recupero definitivo e la riqualificazione di una “sala prove” all’interno del centro ricreativo del carcere grazie al sostegno economico di Hard Rock Cafe. La riqualificazione comprende anche l’allestimento della sala con strumenti musicali e amplificatori forniti gratuitamente da EKO Music Group. Da ottobre, poi, iniziano una serie appuntamenti, uno al mese, per otto mesi, che consentiranno alle donne e mamme ospitate nel Carcere della Giudecca di partecipare a workshop di educazione al suono, lezioni di musica, seminari, percorsi di avvicinamento allo strumento musicale graduali e personalizzati offerti dalla rete di artisti e docenti de Il Suono improvviso. Un importante lavoro anche di preparazione e coordinamento garantito dall’associazione Closer.

