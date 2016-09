Venezia: a Cà Foscari torna Venetonight, la notte dei ricercatori (5)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - (Adnkronos) - Dopo il grande successo degli ultimi anni, anche in questa edizione non poteva mancare la preparazione del gelato molecolare. I ricercatori spiegheranno i vari aspetti legati alla cucina molecolare riguardanti lo studio scientifico dei processi chimici e fisici che avvengono durante la preparazione dei cibi, e prepareranno in pochi istanti un buon gelato molecolare.Per gestire il tempo, il denaro e conoscere la propria personalità. Cosa significa bail-in? Molti clienti di istituti bancari conoscono questa espressione loro malgrado, ma per capire davvero cosa c’è dietro la procedura per il salvataggio di banche in crisi Venetonight propone un incontro con l’esperto, il professor Antonio Proto. Di finanza quotidiana e comportamento si occuperà anche il Laboratorio di Economia Sperimentale con l’attività interattiva “Il salvadanaio ai tempi della crisi”. Il questionario del Ca’ Foscari Competency Centre, invece, rivelerà lo stile di leadership dei visitatori. ”Sei in ritardo” permetterà invece di comprendere la complessità dei sistemi per i quali l’effetto del controllo avviene in ritardo, per esempio quando ci si scotta sotto la doccia oppure quando ritardi si propagano nei sistemi di trasporto.

