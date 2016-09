Venezia: a Cà Foscari torna Venetonight, la notte dei ricercatori (4)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - (Adnkronos) - Attività per bambini e ragazzi. I bambini saranno anche quest’anno alle prese con la scrittura cuneiforme, ma questa edizione sarà particolarmente ‘golosa’ perché scriveranno sulla glassa di biscotti veneziani. Nel cortile piccolo di Ca’ Foscari, inoltre, tornerà il laboratorio didattico per piccoli archeologi. Gli amanti della tecnologia potranno realizzare un videogioco imparando a programmare con Scratch, il linguaggio di programmazione sviluppato dall’MIT per formare i piccoli coder, e potranno comprendere come un semplice software può comandare i movimenti di un robot.Un castello, una principessa, un rompicapo da risolvere saranno gli ingredienti del laboratorio di lettura basato sul racconto “La piccola lanterna”. Ci saranno anche laboratori per avvicinarsi giocando alla statistica (a cura di Istat) e all’Europa (a cura di Europe Direct del Comune di Venezia). Di arte, in particolare di installazioni, si occuperà il laboratorio “Ca’rte lab – Generazione 2011”, che prende spunto da un’istallazione donata a Ca’ Foscari da Elena Gubanova e Ivan Govorkov.

