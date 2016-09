Venezia: a Cà Foscari torna Venetonight, la notte dei ricercatori (3)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il focus torna su Venezia con il ricercatore cafoscarino che ha analizzato l’acqua dei canali trovando tracce delle fragranze presenti nei prodotti per l’igiene personale: presenterà al pubblico i risultati della sua ricerca. Inoltre, il gruppo impegnato nel ripopolamento dei bassi fondali lagunari con piante acquatiche mostrerà gli ultimi risultati del progetto SeResto, finanziato dal programma Life dell’Unione Europea.C’è attesa anche per i risultati di un altro importante progetto europeo di ricerca e sensibilizzazione che riguarda l’ambiente marino, DeFishGear, grazie al quale i ricercatori cafoscarini hanno analizzato e misurato la presenza in mare e sulle spiagge di microplastiche: frammenti di oggetti di plastica talmente piccoli e diffusi che potrebbero entrare nella catena alimentare. I risultati saranno presentati a Venetonight. A Ca’ Foscari Zattere si parlerà di cambiamenti climatici, con la proiezione di cortometraggi e approfondimenti proposti dal divulgatore Andrea Bellati, per riflettere sulla tematica, tra scienza e media.Tra le tecnologie applicate più innovative presentate in questa edizione ci saranno i droni utilizzati dagli archeologi per indagare dall’alto i segreti del territorio, la realtà virtuale per immergersi nel mondo del teatro, la scienza celata nei dipinti, l’impatto futuro delle nanoscienze nella nostra quotidianità.

