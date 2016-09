Venezia: a Cà Foscari torna Venetonight, la notte dei ricercatori (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - (Adnkronos) - A Venezia l’edizione 2016 verrà aperta ufficialmente alle 17.00 con i saluti del Rettore, Michele Bugliesi dal cortile del palazzo gotico sede centrale dell’ateneo.L’androne, i cortili, gli Spazi Espositivi, l’Aula Baratto, San Sebastiano, Ca’ Cappello, Ca' Foscari Zattere e Campo Santa Margherita accoglieranno ricercatori e pubblico per la lunga maratona della ricerca che si concluderà con lo spettacolo “7 miracoli e un mistero”, un omaggio allo scrittore e pittore Dino Buzzati. Sul palco l’attore Giancarlo Previati e la Bottega Baltazar. Radiocafoscari, la web radio di ateneo, come ogni anno, seguirà i vari eventi con interviste ai ricercatori e approfondimenti.Tra i temi guida di questa edizione l’ambiente e le tecnologie applicate alle discipline umanistiche. Al mattino la laguna sarà protagonista con la visita dedicata alla sostenibilità ambientale organizzata dal gruppo di ricerca in ecologia marina che arriverà alla bocca di Lido e toccherà anche l’Isola di Sant’Erasmo. Dalle 17, un’area del cortile di Ca’ Foscari sarà dedicata all’Antartide: i glaciologi cafoscarini e del Cnr racconteranno le loro esperienze ai poli e sui ghiacciai di tutto il mondo, mostrando la tenda-laboratorio, le tute utilizzate per lavorare a temperature estreme, immagini suggestive dai luoghi remoti in cui si recano per raccogliere le informazioni preziose sull’ambiente e il clima del passato archiviate da secoli nei ghiacci.

