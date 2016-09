Venezia: a Cà Foscari torna Venetonight, la notte dei ricercatori

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Venezia, 28 set. (AdnKronos) - L’Università Ca’ Foscari apre venerdì 30 settembre le porte della ricerca al grande pubblico con Venetonight, la Notte dei ricercatori cui l’ateneo veneziano partecipa per il settimo anno consecutivo assieme all’Università Iuav Venezia e alle Università di Padova e Verona.Anche quest’anno Venetonight propone un programma ricco e sarà un'imperdibile occasione "live" per conoscere attività e successi della ricerca più innovativa: oltre 50 occasioni di interazione e scoperta tra laboratori, talks, attività per bambini, visite guidate, concerti, giochi e tante altre attività. Un grande evento per il pubblico veneziano che risponde sempre con grande entusiasmo e partecipazione.Le prenotazioni per visite e laboratori sono aperte su venetonight.it. Quasi tutte le iniziative sono al completo, ma sono ancora disponibili alcuni posti per partecipare alla visita con gli ecologi in laguna, alla lezione all’Archivio di Stato, al Museo Archeologico Nazionale, alla Fondazione Luigi Nono e al laboratorio “Sotto il colore, sopra la tela” sui segreti delle opere d’arte.

Adnkronos