Vaccini: Iss, sconcerto per prima europea film 'Vaxxed' in Senato

Roma, 28 set. (AdnKronos Salute) - Un film anti-vaccini in Senato. Il Comitato scientifico dell'Istituto superiore di sanità (Iss), massimo organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, riunitosi oggi, esprime in una nota "sconcerto e indignazione per l'iniziativa promossa dal senatore Bartolomeo Pepe di proiettare, per la prima volta in Europa, il prossimo 4 ottobre, in un luogo istituzionale quale Santa Maria in Aquiro del Senato della Repubblica italiana, il film 'Vaxxed from cover-up to catastrophe', i cui contenuti sono totalmente antiscientifici e remano nella direzione contraria alla tutela della salute pubblica". L'iniziativa del senatore "è tanto più grave se si pensa al calo di oltre il 5% delle coperture vaccinali che si è verificato recentemente e che ha portato il nostro Paese sotto la soglia di sicurezza. Il film - ricorda l'Iss - è diretto da Andrew Wakefeld, il medico che fu radiato dall'Ordine per aver pubblicato uno studio che metteva in relazione con l'autismo la vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia, e che è stato giudicato falso perché completamente privo di evidenze scientifiche"."Prestare un luogo istituzionale, in collegamento diretto streaming con l'autore, per sostenere tesi confutate da tutta la comunità scientifica su un argomento così delicato che riguarda la sicurezza soprattutto delle categorie più fragili come bambini e anziani, significa usare le istituzioni per promuovere menzogne a danno della salute pubblica. Iniziative del genere, oltre a coltivare ignoranza e a promuovere uno scetticismo infondato, mettono a rischio il risultato ottenuto da anni di campagne vaccinali il cui valore etico è indiscutibile e facilmente traducibile nel risparmio dei costi sanitari, ma soprattutto di migliaia di vite umane", concludono gli esperti del Comitato scientifico dell'Iss.

