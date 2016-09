Vaccini: annullata proiezione 'Vaxxed' in Senato

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 28 set. (AdnKronos Salute) - Annullata la proiezione di 'Vaxxed' in Senato. Dopo "le precisazioni dell'Amministrazione e la moral suasion esercitata dal presidente del Senato Pietro Grasso - si legge in una nota del Senato - il presidente del Gruppo Gal, al quale appartiene il senatore Pepe, ha comunicato la revoca della richiesta di utilizzo della Sala Convegni di Piazza Capranica. Pertanto, l'iniziativa organizzata dal senatore Pepe, con la proiezione di parti del film documentario Vaxxed, non avrà più luogo".

