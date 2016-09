Tv: Bernini (Fi), solidarietà a Giletti, da lui vero servizio pubblico

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 28 set. (AdnKronos) - "Solo denunciando pubblicamente le attività e le collusioni delle mafie si può costruire una società in grado di fare della legalità un caposaldo irrinunciabile. Per questo ritengo che domenica scorsa - nel corso della sua trasmissione 'l'Arena' - Massimo Giletti abbia rappresentato in tutta la sua pienezza il concetto di servizio pubblico". Lo dice la senatrice di Fi Anna Maria Bernini. "A lui e a tutti i suoi collaboratori - prosegue l'azzurra - esprimo tutta la mia solidarietà per i vili attacchi mediatici che in queste ore sono stati lanciati attraverso i social. Alla politica il compito di creare le condizioni sociali per portare l'intero Paese fuori da qualsiasi condizionamento da parte della criminalità organizzata, alla magistratura e alle forze dell'ordine quello di fare piena luce su una vicenda che ha aspetti inquietanti da non sottacere né sottovalutare". Lo dichiara la senatrice Anna Maria Bernini, vice presidente vicario di Forza Italia a Palazzo Madama.

Adnkronos