Roma, 28 set (Adnkronos ) - "Bene il lavoro su AltaVelocità ma adesso più investimenti sui pendolari". Lo scrive il premier Matteo Renzi su Facebook a proposito del nuovo piano industriale delle Ferrovie."Ottimo il lavoro sull'alta velocità, che dovrà arrivare a Lecce e a Palermo - ha aggiunto il premier - Ma adesso dobbiamo mettere più soldi per i 600 milioni di passeggeri pendolari e per le metropolitane (l'Italia intera ha meno chilometri di metropolitane della sola città di Madrid). Oggi abbiamo spiegato come faremo e quando".

