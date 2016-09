Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Washington, 28 set. (AdnKronos) - Ultimatum degli Stati Uniti alla Russia su Aleppo. In un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, il segretario di Stato americano John Kerry ha minacciato lo stop a tutti i contatti con Mosca sulla Siria se la Russia e il governo di Damasco non metteranno fine agli attacchi su Aleppo. Nell'esprimere grave preoccupazione per il bombardamento degli ospedali e di altre infrastrutture civili nella città assediata, il portavoce di Kerry, John Kirby, ha detto che il segretario di Stato ha informato Lavrov dell'intenzione degli Stati Uniti di "sospendere la collaborazione bilaterale Usa-Russia" sulla Siria, tra cui la proposta partnership antiterrorismo, "a meno che Mosca non prenda misure immediate per mettere fine all'assedio di Aleppo" e non sia ripristinato il cessate il fuoco.

Adnkronos