Salute: 15.000 check up gratis in 5 anni, torna Tennis & Friends

Roma, 28 set. (AdnKronos Salute) - Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro Italico di Roma, torna 'Tennis & Friends' uno dei più importanti eventi sociali nell'ambito della prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo. Giunta alla sesta edizione, l'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio del ministero della Salute, di Roma Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, Coni, Fit e Fise. L'evento, diventato ormai un appuntamento 'cult', rinnova e amplia l'area sanitaria. Sarà possibile effettuare check up gratuiti: per i bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione, per gli adulti dalla tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna attraverso la mammografia e l'ecografia ginecologica, al cuore, all'ipertensione e alle malattie fumo-correlate attraverso 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni mediche."Negli ultimi 5 anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il tumore della tiroide e malattie metaboliche - dichiara Giorgio Meneschincheri, responsabile Medico Uoc Relazioni esterne ed eventi del Policlinico Gemelli, ideatore e coordinatore dell'iniziativa - Di questi, il 50% poi sottoposti a esami diagnostici in struttura ospedaliera, l'8,5% a intervento chirurgico, il 35% in terapia farmacologica, il tutto in Ssn. Il valore di Tennis & Friends è dimostrato dalla crescita esponenziale dei check up eseguiti durante le passate edizioni. Dalle 400 persone visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati a oltre 3.500 nel 2015. Questi numeri confermano l'efficacia della campagna di divulgazione intrapresa e ci spingono ad andare oltre. La sfida di quest'anno è appunto mettere a disposizione dei cittadini più aree di prevenzione gratuite al fine di poter prevenire più patologie. Fare prevenzione significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e peggioramento". L'équipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici nell'area sanitaria dove, alla storica area di prevenzione delle patologie tiroidee, coordinata da Rocco Bellantone e Alfredo Pontecorvi, si aggiungono le aree dedicate a: Patologie del fegato coordinata da Antonio Gasbarrini; Patologie ginecologiche coordinata da Giovanni Scambia; Patologie mammarie coordinata da Riccardo Masetti, dove verranno eseguite anche mammografie in collaborazione con l'unità mobile della Komen; Patologie fumo-correlate coordinata da Pier Luigi Granone; Malattie del metabolismo coordinata da Andrea Giaccari; Cuore coordinata da Antonio Rebuzzi; Manovre di rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree coordinata da Massimo Antonelli; Ipertensione con Marco Mettimano. Tennis and Friends pensa anche ai più piccoli destinando un'apposita area di Prevenzione pediatrica, coordinata da Piero Valentini in collaborazione con Giacinto Miggiano, e l'inedita area Odontoiatrica coordinata da Massimo Cordaro e Stefano D'Addona. Programmati quest'anno anche dei punti d'informazione sul tema delle vaccinazioni.Saranno presenti a sostegno della prevenzione anche i medagliati olimpionici, insieme ai testimonial storici di Tennis & Friends tra i quali: Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo Verdone, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Filippo Volandri, Francesca Fichera, Potito Starace, Noemi, Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana e Renato Balestra, Filippo Bisciglie, Pamela Camassa, Vincent Candelà, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo Vanzina, Mara Santangelo. Il presidente della manifestazione è Nicola Pietrangeli, la madrina Lea Pericoli."Tennis & Friends - prosegue Meneschincheri - approccia tutti e tre i livelli di prevenzione (primaria, secondaria, terziaria), dando la corretta informazione sul corretto stile di vita e sulle vaccinazioni e altre tematiche attuali, effettuando check up sulle maggiori patologie tumorali presenti, sull'eventuale cura della patologia riscontrata attraverso il Policlinico Gemelli. E' ampiamente dimostrato che la prevenzione, e quindi una diagnosi precoce, non solo salvano le vite, ma riducono in maniera cospicua i costi del Ssn. Il mio sogno nel cassetto sarebbe quello di poter far scendere in campo la prevenzione con Tennis & Friends in ogni regione italiana".Tennis & Friends, oltre all'area sanitaria, predispone nel Villaggio diverse aree dedicate allo sport con intrattenimento ludico, ricreativo per i più piccoli. Novità di questa edizione la partecipazione della Federazione italiana sport equestri, con uno spazio destinato alla Riabilitazione Equestre. Il Villaggio verrà allestito, come di consueto, nell'area limitrofa ai prestigiosi campi del Foro Italico, dove personaggi noti del mondo dello spettacolo, sport e imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis. La Polizia di Stato interverrà in questa edizione con l'esibizione della Fanfara a cavallo e della Squadra Cinofili. Presente inoltre una postazione multifunzionale della Polizia Stradale con la campagna 'questo non è amore' contro la violenza sulle donne.

Adnkronos