Referendum: Schifani, Berlusconi-D'Alema? Renzi depista

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 28 set. (AdnKronos) - "Quando il premier Renzi accusa il presidente Berlusconi e D'Alema di voler usare il referendum per tornare in campo e fare una nuova Bicamerale è evidente che il suo è un tentativo di depistaggio". Lo dichiara l'ex presidente del Senato, Renato Schifani."Il presidente del Consiglio vuole spostare l'attenzione dai pessimi contenuti di una riforma della Costituzione che rappresenta un passo indietro per la democrazia del nostro Paese. Ha paura di perdere e spera di indurre in errore e confondere gli elettori di Forza Italia che per fortuna sono convintamente già decisi per il No", conclude.

Adnkronos