Roma, 28 set. (AdnKronos) - "Se questo referendum non passa sarà un problema in più per l'Italia, se passa saremo più forti a livello europeo". Lo dice il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ospite di Rtl 102.5.

