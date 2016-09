Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 28 set. (AdnKronos) - "Abbiamo tenuto in piedi questo Parlamento per fare le riforme. Oggi la palla è ai cittadini, per cui il Parlamento può dire missione compiuta, saranno i cittadini a dire se sì o se no". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, intervenendo a Rtl 102.5.

Adnkronos