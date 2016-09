Referendum: Grillo, Renzi conta zero, De Benedetti lo ha licenziato

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 28 set. (AdnKronos) - "La dichiarazione del Menomato Morale (d'ora in poi ci si riferià a lui come MM) a favore del ponte sullo stretto è un manifesto politico". Beppe Grillo torna a 'mordere' Matteo Renzi, in un post in cui va giù duro: "Non ingrossatevi il fegato pensando che MM creda davvero a quello che dice. Non va più contrastato, ormai conta zero. De Benedetti oggi l'ha licenziato e il countdown al 4 dicembre è iniziato. Il MM non va neppure contraddetto, va ignorato, un po' sbertucciato, dargli un po' ragione come si fa con i fessi". Per il leader M5S le dichiarazioni del premier sullo Stretto rappresentano "il trionfo del nulla politico che i partiti hanno da offrire in un Paese che ha il record di disoccupazione, soffocato dal debito, con dieci milioni di poveri, che ha perso il 22% della produzione industriale dall'inizio della crisi. Agli italiani alla canna del gas e agli imprenditori strozzati da tasse e corruzione viene oggi raccontato da tutti i giornali che la soluzione è il ponte. Centomila posti di lavoro ha detto Renzi. Tutti sul ponte? Lo stretto è largo 3.140 metri. Ipotizzando un operaio ogni metro, non ci stanno 100mila operai, quindi li metteranno a strati come i savoiardi. Uno strato di operai, uno di mascarpone, uno di operai, uno di mascarpone".

