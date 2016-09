Referendum: Fornero, no a mance elettorali su pensioni

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 28 set. (AdnKronos) - "Qualche aggiustamento" sulle pensioni "può essere fatto. La cosa importante è che sia a favore delle categorie più deboli e non come mance elettorali". Così Elsa Fornero, ex ministro del Lavoro, oggi ad Agorà su RaiTre sul tema delle pensioni riguardo al cosiddetto Ape (anticipo pensionistico, ndr).Alla domanda se l'espressione "mance elettorali" fosse riferita anche al prossimo referendum costituzionale, Fornero ha risposto: "E' inevitabile, è chiaro a tutti che il governo stia cercando di allargare il consenso".

Adnkronos