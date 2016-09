Referendum: Di Battista, se passa sì sempre più porcate (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - "Se la stragrande maggioranza dei parlamentari verrà nominata dai partiti e non più eletta dal popolo a chi risponderanno i politici? Ai partiti, è ovvio! E oggi i partiti si sono trasformati in istituti finanziari privati di fatto sostenuti da lobbies varie", accusa Di Battista. "Quindi i parlamentari risponderanno alle lobbies che controllano i partiti che a loro volta li nominano. Per questo è passata la legge Fornero o il JobsAct! Va difesa la sovranità popolare, il controllo popolare della politica altrimenti sempre più porcate verranno approvate nelle stanze del potere. Per questo #IoDicoNo", conclude l'esponente M5S postando anche un video in cui motiva le ragioni del No.

