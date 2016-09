Referendum: D'Alema, non cerco cariche, Renzi insiste con sciocchezze

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 28 set. (AdnKronos) - "Vedo che Renzi insiste nel ripetere questa sciocchezza di Berlusconi e D'Alema che vogliono usare il referendum per tornare in campo. Anche da questo e' evidente che Renzi ritiene gli italiani degli sprovveduti". Lo dichiara Massimo D'Alema. "Non e' mia intenzione ricercare cariche pubbliche, ho un mio lavoro e considero l'impegno di questi giorni come un servizio al sistema democratico, non certo per la mia carriera. Rivendico il diritto a oppormi alla riforma che nel merito giudico cattiva e dannosa. Continuero' a spiegare il perche' punto per punto", conclude.

