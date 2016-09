Ponte Messina: Renzi, non è sbagliato perchè l'ha detto Berlusconi (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - "Io stesso -ricorda Renzi- dissi che dovendo scegliere tra banda larga e ponte sullo Stretto ero totalmente dalla parte della banda larga. Due anni fa ho detto che il ponte non era una priorità perchè bisognava finire la Salerno-Reggio Calabra, perchè bisognava rimettere a posto i viadotti in Sicilia, perchè bisogna fare le linee ferroviarie in Sicilia e confermo tutto quello che ho detto. Dopo due anni e mezzo di governo la banda larga è ormai a gara praticamente in tutte le regioni; la Salerno-Reggio Calabria oggi si percorre in quattro corsie, il 22 dicembre sarà terminata; in Sicilia i soldi per rimettere a posto i viadotti e le ferrovie sono veramente realtà, adesso che queste cose le abbiamo fatte perchè dire di no?"

Adnkronos