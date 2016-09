Ponte Messina: Renzi, non è sbagliato perchè l'ha detto Berlusconi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 28 set. (AdnKronos) - "Essendo ospite dell'azienda che è in causa con lo Stato per il Ponte sullo Stretto e chiede un risarcimento per centinaia di milioni, ho detto: se il ponte diventa lo strumento per unire da Milano a Palermo e si collega la Calabria e la Sicilia rimesse a posto e dopo che il percorso per la banda larga è terminato, non è che siccome l'ha detto Berlusconi è sbagliato, questa cultura dell'odio non l'ho mai condivisa". Così il presidente del Consiglio, matteo Renzi, ospite di Rtl 102.5 a proposito del Ponte sullo Stretto. "Una cosa -aggiunge- non è giusta o sbagliata in base a chi li dice. Se ci saranno le condizioni e il progetto permette allo Stato di guadagnare e non di perdere, perchè no? Non gli affido una missione salvifica, ma può avere una funzione simbolica. Quelli che dicono sempre no a tutto io non li capisco".

Adnkronos