Pensioni: Renzi, Fornero non rivoluzionata ma piccoli passi

Roma, 28 set. (AdnKronos) - "Ci saranno le misure" sulle pensioni "e non dipendono dalla trattativa con Bruxelles. Non saranno certo le misure super, iper miliardarie che chiedono giustamente i rappresentanti dei sindacati. Ci saranno con la logica dei piccoli passi". Lo assicura il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ospite di Rtl 102.5. "Se uno vuole andare in pensione qualche anno prima rispetto alle nuove regole della Fornero -spiega- potrà farlo accettando una piccola penalizzazione dello stipendio, non potrà farlo gratis. Non viene rivoluzionato il quadro della Fornero, però si permetterà qualche piccolo scivolo, qualche possibile anticipo. Le minime oggi hanno una sorta di quattordicesima, riusciremo a dare qualche soldo in più a chi prende la minima".

Adnkronos