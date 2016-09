Pensioni: Barbagallo, oggi nessun accordo

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 28 set. (AdnKronos) - "Non ci sarà un accordo, dobbiamo vedere cosa viene fuori da questo verbale che è un'altra cosa. Sono 4 mesi che lavoriamo. Almeno le cose che possiamo portare a casa vediamo di salvaguardarle". E' il commento di Carmelo Barbagallo, segretario confederale Uil all'ingresso del ministero del Lavoro per l'incontro col governo sulle pensioni. "Vi siete dimenticati che il governo ha detto che non faremo accordi, ma - sottolinea il leader sindacale - dobbiamo stabilire le cose per cui siamo d'accordo e quelle su cui non siamo d'accordo". Sul Def, conclude Barbagallo, "ho letto qualcosa che non mi convince, penso che sarà dura ma vediamo".

Adnkronos