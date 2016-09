Palermo: Consiglio comunale approva schema Prg (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - "E' stato fatto un ottimo lavoro, riconosciuto da tutte le componenti politiche al di là del voto espresso - ha detto Alberto Mangano, consigliere comunale e presidente delle Commissione urbanistica del Comune -. E' un passaggio importante perchè prefigura un piano regolatore che mette al centro la salvaguardia del 'capitale' territorio nelle sue valenze ambientali, naturalistiche, storiche e culturali, insieme a un'idea di città in cui nuovi servizi e infrastrutture possano offrire ai cittadini una migliore qualità della vita urbana. Il Consiglio - ha continuato Mangano - ha mostrato un alto livello di responsabilità e ha impedito con questo voto il commissariamento da parte della Regione, che è apparso come un atto di intimidazione politica nei confronti dell'Amministrazione della città. Per Palermo si apre una prospettiva di crescita qualitativa - ha concluso il consigliere - che, insieme alla riconosciuta ricchezza culturale, può farne un esempio per il paese".

