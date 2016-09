Palermo: Consiglio comunale approva schema Prg

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Palermo, 28 set. (AdnKronos) - ll Consiglio comunale ha approvato la notte scorsa lo 'Schema di massima' del Prg “Palermo 2025”. "Il Piano si compone dello Studio agricolo forestale, dello Studio Geologico, del Progetto di massima del Piano Regolatore Generale, del Rapporto preliminare ambientale. In tutto ben 155 elaborati progettuali, redatti dagli uffici dell’Area Pianificazione del Comune, nel rispetto delle normative vigenti", spiegano dal Comune. "Un'altra conferma del cambio culturale che si sta realizzando nel settore strategico della pianificazione urbanistica - ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando - e di una nuova visione di città che punta a rigenerare, a fare nuove le cose e non a fare cose nuove. Uno strumento che getta le basi della Palermo di domani, - ha continuato il primo cittadino - una città vivibile che si ispira alla filosofia delle blue e delle green way, con grande attenzione per la rinascita e la riscoperta della costa, la depurazione del mare, la mobilità sostenibile, il recupero del patrimonio edilizio esistente e la valorizzazione delle tante aree verdi. Un modello di sviluppo sostenibile - ha concluso Orlando - che mira a raggiungere pochi, ma significativi obiettivi: valorizzazione dell'ambiente naturale, zero uso di nuovo suolo, rigenerazione urbana, potenziamento della qualità dei servizi, incremento della mobilità sostenibile e dolce, miglioramento dell'accessibilità". "Porgo i miei ringraziamenti alla Commissione urbanistica, al Consiglio comunale e all'Ufficio pianificazione urbana del Comune - ha dichiarato l'assessore al ramo, Giuseppe Gini - che si sono adoperati per realizzare questo importante traguardo. Mi piace definirlo un grande piano di manutenzione straordinaria - ha continuato - che ha lo scopo di migliorare la qualità della vita di Palermo, riappropriandosi di due cose fondamentali, il verde e il rapporto con il mare. In realtà, non è altro che l'inizio del percorso che svilupperemo nei prossimi mesi per poter inviare, entro febbraio, il nuovo PRG al Genio civile e, poi nuovamente, all'approvazione del Consiglio comunale".

