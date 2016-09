Nucleare: domani verso firma contratto tra Edf e Londra per Hinkley Point

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Parigi, 28 set. (AdnKronos) - Il gruppo energetico francese Edf dovrebbe firmare domani il contratto sulla costruzione dei due reattori Epr a Hinkley Point, nel sud ovest dell'Inghilterra. A riferirlo è 'Le Figaro' che cita una fonte vicino al dossier. Ieri intanto il cda del gruppo francese ha confermato il suo via libera al lancio del progetto Hinkley Point C.Lo scorso 15 settembre il premier britannico, Theresa May, ha dato il suo via libera alla costruzione di un progetto che prevede un investimento di circa 18 miliardi di sterline (circa 21 miliardi di euro).Edf si è impegnato, durante il periodo di costruzione dei reattori, a non cedere il controllo della propria controllata Nnb Generation Company (Hpc) limited, che guida il progetto, senza l'accordo del Governo britannico.

