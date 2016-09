Milano: svaligiano appartamento ma vengono bloccati in fuga, tre arrestati

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 28 set. (AdnKronos) - In tre, avevano appena svaligiato un appartamento e stavano guadagnando la fuga a bordo di un'auto, quando sono stati intercettati dai carabinieri che li hanno bloccati e arrestati. E' accaduto nel pomeriggio di ieri nel milanese.Il gruppo, composto da due 25enni di origine cilena già noti alla giustizia e una 33enne italiana, sono stati notati da alcuni condomini mentre si allontanavano dal palazzo. Insospettiti, hanno chiamato i carabinieri che hanno individuato i tre, a bordo di un'auto, in una via poco distante. Bloccati, sono stati trovati in possesso della refurtiva costituita da due collane in oro e una coppia di orecchini con diamanti, per un valore complessivo di oltre 10 mila euro. La perquisizione ha consentito inoltre il rinvenimento di materiale utilizzato per lo scasso, incluse mollette in legno utilizzate per bloccare gli avvolgibili dell’abitazione derubata, del tutto identiche a quelle trovate sul luogo del furto. Per tutti e tre sono scattate le manette.

Adnkronos