Milano: ricercato per evasione da 1 mld, imprenditore arrestato ad Abu Dhabi

Milano, 28 set. (AdnKronos) - Un imprenditore milanese, Alberico Cetti Serbelloni, ricercato per aver evaso oltre un miliardo di euro al fisco, è stato arrestato ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Gli investigatori del comando provinciale di Milano lo hanno cercato prima in Marocco e poi negli Emirati Arabi Uniti, dove aveva trovato rifugio per sottrarsi alla condanna a 8 anni e 10 mesi di reclusione per evasione fiscale.L'imprenditore 60enne nel 2007 era stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Milano. Le indagini avevano documentato il suo ruolo in un’associazione per delinquere finalizzata all’emissione di false fatture, con la sottrazione all’erario di oltre un miliardo di euro. Gli illeciti erano maturati nell’ambito di un’attività di gestione di supporti e servizi informatici, dedicati agli investitori nel campo delle opere d’arte.

