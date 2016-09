Migranti: Idv, vicini a manifestanti Abano Terme

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Abano Terme (Pd), 28 set. (AdnKronos) - “Solidarietà ai cittadini di Abano (Padova) che protestano e manifestano pacificamente contro il previsto centro di accoglienza per richiedenti asilo collocato a pochi chilometri dai mega-centri di Cona e Bagnoli. Diciamo sì alla solidarietà, no alle scelte calate dall'alto. Il ministro Alfano riveda la sua scelta”. Lo afferma il responsabile regionale veneto di Idv, Antonino Pipitone, secondo il quale "i cittadini devono essere informati e garantiti. I nostri senatori presenteranno ad horas un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno in cui si chiede 'di chiarire ai cittadini residenti del Comune di Abano e dell’area delle Terme Euganee se e quali progetti ci sono per la zona termale in merito alla creazione di nuovi Centri Accoglienza', ed altresì 'se non ritiene opportuno il Ministro rimandare eventuali progetti di accoglienza per i profughi inerenti il territorio del Comune di Abano a dopo le prossime elezioni amministrative, quando sarà eletto il nuovo sindaco'”."L'accoglienza deve essere realizzata con una strategia precisa ed efficiente, non con improvvisazione e superficialità”, ha concluso Pipitone.

