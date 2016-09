Metalmeccanici: Storchi, proposta migliorativa, ora risicati margini correzione

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 28 set. (AdnKronos) - "Siamo all'ultimo metro. Abbiamo presentato una proposta migliorativa e riteniamo che ci siano da qui in poi risicati margini di trattativa". Così il presidente di Federmeccanica, Fabio Storchi, al termine dell'incontro di Fim Fiom e Uilm, fissa i paletti per il prossimo incontro del 12 ottobre."La nostra proposta intende spostare il baricentro della contrattazione in azienda aumentando il salario e il welfare aziendale e contrattuale per consentire di ridurre i costi per le imprese e aumentare i benefici per i lavoratori", aggiunge. Sulla stessa linea anche Assistal. "C'è stata una presa di coscienza degli industriali ma con la consapevolezza che correzioni significative non si potranno apportare", spiega il presidente Angelo Carlini. L'obiettivo comunque è e resta quello di chiudere in tempi brevi. "Prima di Natale, sperando che sia un regalo da trovare sotto l'albero", aggiunge.

Adnkronos