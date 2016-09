Metalmeccanici: Bentivogli, passo avanti ma insufficiente

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 28 set. (AdnKronos) - "Passo avanti ma insufficiente". Così Marco Bentivogli, leader Fim, commenta la proposta di Federmeccanica. "Il recupero inflattivo - aggiunge - deve essere riconosciuto in pieno , e per tutti, con le basi di calcolo condivise nei contratti precedenti. Se l’inflazione si da' a consuntivo dopo 18 mesi, bisogna riconoscere gli arretrati con meccanismi di tutela, altrimenti troppi mesi senza tutela di potere d’acquisto restano pesantemente scoperti"."Con un'inflazione bassa, riconoscerne quote minime e su basi di calcolo ridotte è assurdo", prosegue Bentivogli invitando per questo Federmeccanica a non blindarsi. "Solo così possiamo riaprire la fase conclusiva", aggiunge.

