Roma, 28 set. (AdnKronos) - Il consiglio di di sorveglianza di Lufthansa ha approvato, nella sua riunione di oggi, l'esercizio di una call option per acquisire il restante 55 per cento delle azioni di SN Airholding, la società madre di Brussels Airlines. L'approvazione apre la strada per la piena acquisizione di Brussels Airlines da parte di Lufthansa.

