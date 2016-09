Lombardia: Bordonali, via libera ad acquisizione moduli Expo per zone sisma

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 28 set. (AdnKronos) - "Questo pomeriggio la società liquidatrice Expo ha dato il via libera alla cessione alla Regione Lombardia, al prezzo simbolico di un euro, dei moduli che ci sono stati richiesti dal dipartimento nazionale di Protezione civile" da inviare nelle zone terremotate. Lo annuncia Simona Bordonali, assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione della regione Lombardia, precisando che "abbiamo superato l'ultimo ostacolo burocratico relativo alla possibilità di inviare nelle zone terremotate i moduli dell'ex campo base di Expo"."Ora - spiega Bordonali - i moduli sono totalmente di proprietà di Regione Lombardia e quindi presto i cittadini di Acquaviva Picena potranno avere queste strutture che diventeranno spazi adibiti a servizi di pubblica utilità". L'idea "del presidente Maroni, si è concretizzata in poche settimane". L'assessore confida poi che "era per noi fondamentale fornire un aiuto concreto alle persone colpite dal sisma". E, conclude, "restiamo ovviamente a disposizione del dipartimento nazionale di Protezione civile per individuare eventualmente altri moduli da inviare nel caso ci fosse la necessità".

