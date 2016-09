Leonardo: Moretti, drone europeo traguardo importante per industria

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 28 set. (AdnKronos) - “Un traguardo importante per l’industria europea della difesa". E' l'amministratore delegato e direttore di Leonardo-Finmeccanica, Mauro Moretti, a commentare così l'annuncio relativo all'avvio dei lavori per lo studio di definizione del drone europeo. "In un momento storico in cui l’Europa sta discutendo come affrontare il tema della sovranità ed autonomia tecnologica dei sistemi a pilotaggio remoto di nuova generazione, Leonardo- Finmeccanica -afferma Moretti - è pronta a giocare un ruolo da protagonista. Abbiamo sviluppato tecnologie ed applicazioni in piattaforme e sensori. Anche grazie a questi nascerà una nuova generazione di sistemi aerei che consentiranno all’Europa di ridurre la crescente dipendenza da equipaggiamenti di produzione extra europei”.

Adnkronos