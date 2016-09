Leonardo: al via nuova fase per drone europeo con Airbus e Dassault (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - “Il programma europeo Male RPAS è un’opportunità unica per promuovere la crescita di capacità tecnologiche, competenze e posti di lavoro altamente qualificati, di fondamentale importanza per l’Europa. Garantiremo alle Nazioni sovranità tecnologica e operativa basandoci sull'esperienza di decenni di cooperazione europea nell’ambito della difesa”, ha detto Filippo Bagnato, Capo della Divisione Velivoli di Leonardo-Finmeccanica. “Raggruppare con successo nazioni, industrie e ministeri della Difesa per migliorare la sovranità e l’indipendenza europea è una missione particolarmente importante e l’annuncio di oggi rappresenta una nuova pietra miliare di questa partnership”, ha detto Dirk Hoke, amministratore delegato di Airbus Defence and Space. "Questo programma di cooperazione contribuirà a garantire la leadership dell'industria europea e l'autonomia nel settore strategico dei droni da sorveglianza e fornirà alle Forze Armate sistemi operativi ad elevate prestazioni", ha sottolineato Eric Trappier, presidente e amministratore delegato di Dassault Aviation.

Adnkronos