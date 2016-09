Lavoro: da giovani imprenditori 845 mila posti in Italia, 132 mila in Lombardia (3)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Per le donne, dopo Milano (6 mila), ci sono Bescia (circa 3 mila) e Bergamo (circa duemila). In calo i giovani imprenditori, -2% in un anno, -15% in cinque. Stranieri e donne sono protagonisti delle giovani imprese lombarde, col 27-28%, quasi una su tre e particolarmente alto è il peso degli stranieri, rispetto a un dato nazionale del 21%. Per Alberto Meomartini, vice presidente della Camera di commercio di Milano: “I giovani hanno un ruolo molto importante nelle imprese, a partire dalle startup innovative e dai nuovi settori emergenti. A Milano cresce il ruolo dei giovani imprenditori, che creano duemila posti di lavoro in più nell’ultimo anno. La Camera di commercio è attenta a seguire i giovani, con una serie di iniziative rivolte agli aspiranti e ai neo imprenditori”. Oggi alle 17 in Camera di commercio si terrà il Tavolo Giovani in collaborazione con Invest in Lombardy dedicato alla comunicazione. Appuntamento a Palazzo Giureconsulti in piazza Mercanti.

