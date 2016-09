Israele: Zaia, ho conosciuto Peres, carismatico e di grande moralità

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Venezia, 28 set. (AdnKronos) - “Ho conosciuto di persona Shimon Peres e ne ho tratto la convinzione di trovarmi davanti ad un uomo di grande carisma e di profonde convinzioni morali e politiche”. Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia esprime il suo cordoglio per la scomparsa dell’ex premier israeliano.“Pochi al mondo – aggiunge Zaia – possono vantarsi di aver ottenuto con pieno merito il premio Nobel per la pace, lavorando sempre per creare le condizioni di una pacifica convivenza tra i popoli”.Il Governatore del Veneto ha inviato un telegramma all’Ambasciatore di Israele in Italia Ofer Sachs, incontrato a palazzo Balbi il 21 settembre scorso, nel quale esprime le proprie condoglianze “a tutto il popolo israeliano e alla comunità ebraica italiana e di Venezia”.

Adnkronos