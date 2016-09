Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 28 set. (AdnKronos) - Shimon Peres "ci ha insegnato che la storia non è cammino lineare e di progresso. Non per questo dobbiamo rinunciare. La pace sopra ogni cosa". Lo scrive su Twitter il capogruppo del Pd alla Camera, Ettore Rosato.

Adnkronos