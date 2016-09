Israele: Ciambetti (Veneto), Peres non vedeva alternativa alla pace

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Venezia, 28 set. (AdnKronos) - “La scomparsa di Shimon Peres mi addolora: ebbi la fortuna di incontrarlo a Venezia e di stringergli la mano scambiando con lui si paio di battute. Quel giorno insistete molto sulla necessità della convivenza pacifica tra israeliani e palestinesi, spiegandoci che l’unica soluzione era quella della nascita di uno stato palestinese. Non vedeva altre alternative e del resto non c’è alternativa alla Pace. Voglio ricordarlo così, un caparbio guerriero della Pace e della libertà” Il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti rende omaggio al politico israeliano, premio Nobel per la Pace, scomparso nella notte. “E’ stato un grande e come tutti coloro che combattono per la Pace – continua Ciambetti - spesso ha rischiato di essere incompreso. Io spero che la sua lezione, il suo esempio, trovino nuovi allievi non solo in Israele”.

