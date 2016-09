Isernia, a scuola col tirapugni: denunciato studente

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Isernia, 28 set. - (AdnKronos) - Uno studente è stato sorpreso dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agnone, in provincia di Isernia, mentre si recava in un istituto di scuole medie superiori della cittadina alto molisana, per frequentare le lezioni, armato di una 'noccoliera tirapugni' di genere vietato. Lo studente aveva nascosto l'arma, poi sequestrata, all'interno dei pantaloni. Ora le indagini dei militari sono finalizzate ad accertare se l'episodio possa essere legato a eventuali atti di bullismo all'interno dell'istituto o se il giovane portava con sé l'arma con lo scopo di utilizzarlo per altri motivi. Intanto, nei confronti del giovane è scattata una denuncia per porto abusivo di armi.

Adnkronos