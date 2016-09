Giustizia: Renzi, con Davigo contro non si può mettere fiducia (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - "Il dottor Davigo -ricorda Renzi- spesso ha polemizzato con me, dicendo anche cose pesanti nei miei confronti, io non ho mai avuto il piacere di conoscerlo, non ho polemizzato con lui. Siccome è il capo dei giudici, io ho il dovere di ascoltarlo, è una persona assennata, se dice cose avrà le sue motivazioni. Dice che questi provvedimenti sono dannosi e inutili. Mettere la fiducia su atti per la giustizia che noi vorremmo andassero nella direzione di aiutare i magistrati, con i magistrati che dicono che sono dannosi, prima di mettere la fiducia ci penso due, tre, quattro, dieci volte. Quindi si andrà in Aula e si vedrà. Non possiamo decidere una cosa del genere sulla base di una posizione così dura da parte dei nostri amici magistrati, quindi tendenzialmente escludiamo il ricorso al voto di fiducia".

Adnkronos