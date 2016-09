Fs: Sindacati, su piano servono approfondimenti, perplessità su Ipo

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 28 set. (AdnKronos) - "Ci sono spunti interessanti in un progetto ambizioso ed impegnativo". Così i segretari generali della Filt Cgil, Alessandro Rocchi, della Fit Cisl, Antonio Piras e della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi sulla presentazione del piano industriale Fs spiegando che "l’occasione odierna non ha però fornito elementi sufficientemente dettagliati per esprimere già una valutazione".Secondo i tre dirigenti sindacali: "sono necessari approfondimenti su tempistica ed entità degli investimenti infrastrutturali e sul parco rotabili, sullo sviluppo dei volumi di attività e dell'offerta sia nel trasporto merci che nel trasporto passeggeri ed infine sugli andamenti occupazionali, sia nelle attività dirette che nei servizi appaltati".Particolarmente delicato e complesso, sostengono infine Rocchi, Piras e Tarlazzi, "si presenta il tema della cessione di quote di proprietà del Ministero dell'Economia che suscita più di una perplessità".

