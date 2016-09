Fs: Nespoli (Ugl), ancora troppo dubbi su quotazione

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 28 set. (AdnKronos) - "Presentandoci una prima bozza del piano industriale, l’ad di Fs, Renato Mazzoncini, non ha dissipato i nostri dubbi sulla quotazione in Borsa del gruppo, prevista per il prossimo anno". Ad affermarlo in una nota è il segretario nazionale dell’Ugl Trasporti-Attività ferroviarie, Umberto Nespoli, in occasione della presentazione del piano industriale di Ferrovie dello Stato Italiane. "In attesa di comprendere meglio i possibili effetti della creazione, in collaborazione con Bus Italia e Anas, di un player di mobilità, logistica e infrastrutture in grado di competere a livello internazionale - spiega il sindacalista -, le modalità della quotazione restano poco trasparenti: non vorremmo che, per rendere più appetibile l’operazione, Fs scegliesse di collocare sul mercato solo le attività di trasporto più redditizie, cedendo quindi ai privati gli utili dell’Alta Velocità e lasciando alla fiscalità generale solo gli oneri del servizio universale regionale e pendolare".Come sindacato, conclude Nespoli, "monitoreremo con attenzione l’evoluzione e l’attuazione del piano industriale e, certamente, non resteremo a guardare qualora si mettesse in discussione l’integrità del gruppo Fs, un aspetto irrinunciabile per una delle più grandi imprese italiane".

