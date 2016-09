Francia: Villeroy de Galhau, chiave per crescita sono riforme non deficit

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Parigi, 28 set. (AdnKronos) - "La chiave per la crescita e l'occupazione in Francia sono le riforme piuttosto che l'aumento delle spese pubbliche e il deficit". A sostenerlo, in un'intervista a 'Le Bien Public', è François Villeroy de Galhau, il Governatore della Banque de France, la banca centrale francese.Un rilancio di budget generalizzato, come proposto dall'economista Usa Joseph Stiglitz, "significa più spese pubbliche e più deficit. Se questa fosse la condizione per la crescita, la Francia e l'Italia sarebbero campioni d'Europa. Purtroppo non è così. Nel 1980 il rapporto debito/pil della Francia era al 20%. Oggi è a circa il 100%. Abbiamo fatto molto debito e non abbiamo ottenuto migliori risultati di crescita". I paesi dell'Europa del Nord, invece, ha concluso, "che hanno fatto meno debito e più riforme hanno ottenuto risultati migliori in termini di crescita e di occupazione".

