Francia: Sapin conferma obiettivo pil, a +1,5% in 2017 (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Sapin, inoltre, conferma l'entrata in vigore del prelievo alla fonte delle imposte dal 2018. "E' storico. La legge finanziaria 2017 conferme l'istaurazione del prelievo alla fonte per le aziende dal 2018", sottolinea Sapin. L'obiettivo di un risparmio di 50 miliardi di euro in tre anni annunciato dal presidente della Repubblica, François Hollande, "non sarà raggiunto": "abbiamo realizzato 46 miliardi di risparmi tra il 2015 e il 2017", sottolinea Sapin evidenziando come i cinque anni di Hollande all'Eliseo hanno comunque "segnato una vera rottura nella gestione della spesa pubblica". Tra il 2000 e il 2012 la spesa pubblica, osserva il ministro, "è cresciuta del 3,6% l'anno. Noi l'abbiamo riportata ad un ritmo di +1,3% l'anno tra il 2013 e 2017".

Adnkronos